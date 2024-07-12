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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimine göre 2024 Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, YKS hangi tarihte açıklanacak?

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, YKS hangi tarihte açıklanacak?

        Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca adayın katılım gösterdiği YKS sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturumda tamamlanan üniversite sınav sonuçları tarihi belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimaline karşı YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:05
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        • 1

          YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 8-9 Haziran’da uygulanan üniversite sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranında yer alacak. Adayların sınav sonuçları sonrası tercih dönemi başlayacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı? İşte detaylar

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

          YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

          YKS sonuçlarının erken duyurulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

          T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile YKS sonuçlarına erişecek adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edecek.

          YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 20 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2024 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

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