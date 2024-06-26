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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası

        8-9 Haziran tarihlerinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası YKS sonuçları sorgulanıyor. Adaylar sonuç belgesini sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. Üniversite sınav sonuçları sonrasında YKS tercihleri başlayacak. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:35
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        • 1

          İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyenler üniversite sınavı sonrası YKS sonuçları sorgulaması yapıyor. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin ayrıntıları paylaşılacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

        • 4

          ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 20 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2024 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

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