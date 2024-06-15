ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca aday, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döktü. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenen merkezi sınavın geride kalmasının ardından gözler "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. ÖSYM, YKS sonuç tarihini paylaştı. İşte, konuya dair detaylar...
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Tüm yıl boyunca heyecanla beklenen üniversite sınavı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Sınavın geride kalmasının ardından adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile YKS sonuç tarihi hakkında bilgiler...
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
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YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS PUAN HESAPLAMA 2024 NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
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