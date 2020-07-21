YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca üniversite hayali kuran öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler klavuz eşliğinde puanlarının yettiği üniversitelerin bölümlerine başvuru yapacaklar. İşe ÖSYM 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI 2020

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS soru ve cevap anahtarı ile adaylar başarılarını ve puanlarını tahmin edebilecekler. YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirisniz...

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