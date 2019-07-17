YKS sonuçları sonunda açıklandı. Öğrenci ve veliler tarafından heyecanla bekleniyordu. İyi bir üniversite eğitim almak isteyen öğrenciler 15-16 Haziran tarihleri arasında TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla YKS'ye girmişlerdi. Sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanması beklenirken ÖSYM dün sürpriz bir şekilde gece yarısında üniversite sınav sonuçlarını erişme açtı. YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayların bir diğer merak ettiği konu ise YKS puan hesaplama ve iki yıllık ve dört yıllık üniversite tavan ve taban puanlarını öğrenmek oldu. Detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI SORGULAMA 2019

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığındaki Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1 Testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. Dolayısıyla öğrenciler 2018 YKS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebilirler.

ÜNİVERSİTE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.