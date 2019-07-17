YKS 2019 taban ve tavan puanları

YKS sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin belirttiği takvimden bir gün önce açıklanan YKS sonuçları adaylar için sürpriz oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci puanlarına göre; 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor.

İşte 2019 YKS üniversite taban ve tavan puanları...

2019 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. Dolayısıyla öğrenciler 2018 YKS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebilirler.

ÜNİVERSİTE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.