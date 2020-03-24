ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM Twitter hesabında paylaşımda bulunarak "Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır." dedi. Peki YKS sınavı ertelendi mi? 2020 Üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ertelenmedi fakat Corona Virüsü sebebiyle yaklaşık 9 sınav ileri tarihlere aktarıldı.

2020 YKS NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle eğer bir erteleme kararı çıkmazsa, ÖSYM'nin takvimine göre YKS tarihleri şöyle:

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ