YKS sınavına kısa bir süre kalırken öğrenci ve velilerin heyecan katsayısı da arttı. YKS sınavına girecek adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşurken, Temel Yeterlilik Testi (TYT) katılım zorunludur. Peki Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri açıklandı mı? İşte YKS sınav takvimi...