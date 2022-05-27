YKS sınavı bilindiği gibi her yıl yaz aylarında ÖSYM organizasyonluğunda yapılan lise düzeyinde uygulanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavıdır. YKS herkesin girmesinin zorunlu olduğu TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşmaktadır. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, YKS sınavı ne zaman? Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...