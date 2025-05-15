YKS için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren üniversite adaylar; TYT, AYT, YDT sınav tarihlerini gündemine aldı. YKS tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YKS ne zaman?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...