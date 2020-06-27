Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci üniversite sınavları için artık ilk viraja bugün girecekler. YKS sınavı saat kaçta? YKS kaç saat sürecek? YKS saat kaçta bitecek? Gibi soruların yanıtını hazırladık. Sınav giriş belgesini almayan öğrenciler için YKS giriş belgesine ulaşmaları için link hazırladık. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar...
YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? YKS KAÇTA BİTECEK?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2020 (Cumartesi),10.15, 165 dakika
Buna göre YKS saat 10.15 geçe başlayacak. YKS sınavı saat 13.00'da sonra erecek.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar),10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar),15.45, 120 dakika
2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanarak ÖSYM tarafından açıklandı. Aşağıdaki linkten YKS giriş belgesini alabilirsiniz.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ
YKS'DE UYUGULANACAK TESTLER
- TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de
uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.
- AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
- YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.
Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
- YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları
kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM
Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve
Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır
- SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.
Tablolara ulaşmak için aşağıdaki kılavuz linkine tıklayabilirsiniz.
YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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