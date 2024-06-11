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        Haberler Bilgi Gündem YKS puanı hesaplama: 2024 AYT- TYT - YDT YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS puanı hesaplama: 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye geneli ve Lefkoşa'da 8-9 Haziran tarihlerinde uygulandı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumda gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından YKS sonuçları için gözler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde (ÖSYM) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 23:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:57
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        • 1

          YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturumda uygulanan YKS'ye bu yıl 3 milyon 120 bin 878 aday başvuru yaptı. TYT puanı, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puana dönüştürülerek hesaplanacak. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS puan hesabı nasıl yapılır?" İşte YKS sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        • 4

          YKS (TYT, AYT, YDT) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

          8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na 9 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

        • 5

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

          2024-YKS (TYT,AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları İçin Tıklayınız

        • 6

          YKS PUAN HESAPLAMA 2024 NASIL YAPILIR?

          Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

          Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

          Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

          sapması bulunacaktır.

          Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

          Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra

          ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

          TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

          A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

          AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

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