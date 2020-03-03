Üniversite sınav ücreti ne kadar? YKS para yatırma nasıl yapılır? soruları henüz başvurusunu tamamlamayan öğrencilerin gündeminde. Üniversite hayali kuran adaylar, YKS hazırlıklarına çoktan başladı. Öğrenciler şimdi YKS başvurularını tamamlamak için detayları araştırıyor. 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılan YKS başvuruları bugün sona erecek. YKS başvuru kılavuzu ve üniversite sınavı para yatırma detaylar haberimizde.

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) BAŞVURU TARİHLERİ 2020

Üniversite sınavı için adayların 3 Mart 2020 (bugün) tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

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ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı alınıyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için sınav ücreti 70,00 TL olarak belirlendi. Başvurularını yapan adayların, YKS sınav ücretini ödemeleri için son tarih 4 Mart 2020 Çarşamba günü olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

YKS PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından geç başvuru günü 18-19 Mart 2020 olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise TYT/AYT/YDT her biri için 105 TL olarka açıklandı. Geç başvuru sınav ücretinin, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmesi gerekiyor.