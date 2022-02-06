Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 ÖSYM sınav tarihini duyurdu, yeni yıl içinde gerçekleşecek ÖSYM sınavlarının başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından en çok araştırılan konulardan biri de YKS tarihleri oldu. 2022 YKS sınavları bir süredir AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleşiyor. YKS sınavlarının ilk oturumu olan TYT için başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. İşte 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri