ÖSYM 2020 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu adaylar tarafından merakla araştırılıyor. YKS giriş yerlerini öğrenmek isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden sorgulama işlemi yapabiliyor. Peki Üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte YKS sınav yerleri sorgulama...

2020 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM GİRİŞ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YKS'DE YENİ DÜZENLEMELER

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS SINAVINDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.