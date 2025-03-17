YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT takvimi
6 Şubat tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 3 Mart'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler üniversite sınavı YKS tarihlerine çevrildi. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "YKS ne zaman?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından organize edilen YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanmaktadır. Hatırlanacağı gibi YKS geç başvuru süreci 11 Mart Salı günü başladı, 13 Mart Perşembe günü sona ermişti. Geç başvuruların sona ermesi, YKS tarihini gündeme getirdi. Peki, "YKS ne zaman, saat kaçta?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...
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2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS geç başvuruları, 11-13 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı.
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2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
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Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
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YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.