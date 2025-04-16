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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        YKS ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı YKS bilindiği gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi üç oturumda gerçekleşmektedir. Peki YKS ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:14
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        • 1

          ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı için geri sayım sürerken sınava girecek olan üniversite adayları için sınav heyecanı yaşanıyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için hazırlıklarına devam eden adaylar bir yandan da "YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 2025 ÖSYM ile YKS sınav takvimi!

        • 2

          YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.

          TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

          AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

          YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

        • 3

          YKS SINAV YERLERİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

          Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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