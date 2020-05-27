YKS yani üniversite sınavı tarihi, coronavirüs tedbirleri kapsamında Temmuz ayına ertelenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde varılan 'normalleşme' kararları ile sınav tarihi bir kez daha değiştirildi. YKS tarihinin değiştirilmesinin yanı sıra, üniversite sınavı baraj puanı düşürüldü ve sınav süresi de uzatıldı. Peki 2020 (üniversite sınavı) YKS ne zaman?

YKS NE ZAMAN? 2020 ÜNİVERSİTE SINAVI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.

Ancak Mart ayı sonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2020 YKS sınavının 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

YKS SAYAÇ 2020

YKS SINAV SÜRESİNE VE BARAJ PUANINA DÜZENLEME

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM BAŞKANI YKS SINAV ŞARTLARINI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını söyledi. Aygün'ün açıklaması şu şekilde:

"27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU OLACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:

"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

4. SORU DESTEK PAKETİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 4. Soru Destek Paketi’ni öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. 750 sorudan oluşan soru destek paketine http://odsgm.meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim." diyerek 4. Soru Destek Paketi'nin yayınlandığını açıkladı.

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