ÜNİVERSİTE SINAVI YKS KALKTI MI, KALKACAK MI?



MHP lideri Bahçeli, "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.