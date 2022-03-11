YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 YKS geç başvurusu günü ve sınav ücreti!

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022'de yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınavına her oturum için 115 TL ödenirken geç başvuru sürecinde ise mevcut tutarın yüzde 50 fazlası yatırılacak.

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 TL olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)