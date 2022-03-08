YKS geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM ile 2022 üniversite sınavı YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022'de yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınavına her oturum için 115 TL ödenirken geç başvuru sürecinde ise mevcut tutarın yüzde 50 fazlası yatırılacak.

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Mart 2022 tarihi mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemlerde yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)