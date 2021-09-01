YKS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler YKS ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri boş kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili ÖSYM kılavuzunda yer alan detaylar...

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN DETAYLARI PAYLAŞTI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav puanı 140-150 aralığındaki adaylar ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların yerleştirme puanlarının adayların sonuç belgelerine yansıtılacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin bilgi verdi.

2021-YKS sonuçlarına göre, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren tabloların ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandığını belirten Aygün, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki ek yerleştirme yapılacağını anımsattı.

Aygün, bu yılki iki ek yerleştirme sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak."

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEDİR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.