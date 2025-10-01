YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih/yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandığı için, sonuçların Ekim ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülüyor.