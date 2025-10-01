YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih/yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Üniversite yerleştirmelerinin ardından YKS ek tercih sonuçları sorgulanıyor. 2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu. 25 Eylül'de başlayan YKS ek yerleştirmeler 30 Eylül'de sona erdi. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, YKS ek yerleştirme/ tercihleri ile ilgili detaylar
- 1
YKS ek tercih işlemleri sona ererken gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite taban puanları ve kontenjanlarına göre tercih yapan adaylar gözlerini YKS ek tercih sonucuna çevirdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 2
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.
2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandığı için, sonuçların Ekim ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülüyor.
- 3
YKS EK TERCİHLERİ SONA ERDİ
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.