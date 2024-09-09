YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu?
2024 YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 6 Eylül'de başladı. Kılavuza göre, tercih işlemleri 11 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Tercih listelerini sisteme kaydeden adaylar ise sonuç tarihi araştırmalarına başladı. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
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2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, YKS ek tercih işlemlerini 11 Eylül 2024 tarihine kadar ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Tercih listelerini hazırlayıp kaydeden adaylar ise YKS ek tercih sonuç tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2024 YKS EK TERCİHLER DEVAM EDİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzuna göre YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül'de başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ancak YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.
TABLO 3 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TABLO 4 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ