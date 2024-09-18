YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuçları sorgulama
YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. YKS 2. yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin değerlendirmeleri sonrası erişime açılacak. Adaylar, bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...
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2024 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından YKS 2. Yerleştirme için tercihler, 6-11 Eylül tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenebilir?
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2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için henüz ÖSYM'den resmi bir tarih açıklaması gelmedi.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.
Ancak YKS ek tercih kayıt ve elektronik kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
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