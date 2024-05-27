YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuç tarihini açıkladı!

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT, AYT, YDT oturumları gerçek sınava uygun formatta ayrı ayrı düzenlenen çevrimiçi deneme sınavına ilişkin sonuç tarihi merak ediliyor. Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

"YKS'ye Doğru 2024" SINAV TAKVİMİ

"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılıyor.