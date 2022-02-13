YKS başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 2022 yılında girecekleri YKS sınavı için başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç aşamada gerçekleşiyor. Peki Üniversite sınavına nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte YKS başvuru ekranı...