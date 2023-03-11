YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ücreti (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 115 TL olarak yer aldı.

OTURUMLARA GÖRE SINAV ÜCRETLERİ

Yalnızc TYT'ye girecek adaylar 115 TL ödeyecekler.

TYT sınavına ek olarak YDT veya AYT'den birine girecek adaylar 230 TL yatıracaklar.

TYT ile beraber hem AYT hem de YDT olmak üzere tümüne girecekler ise 345 TL yatıracak.