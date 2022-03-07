YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruları 7 Mart 2022 tarihinde, saat 23.59’da son buluyor. Geç başvuru işlemleri ise 16-17 Mart 2022'de yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınavına her oturum için 115 TL ödenirken geç başvuru sürecinde ise mevcut tutarın yüzde 50 fazlası yatırılacak.

TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.