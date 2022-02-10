YKS başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 ÖSYM sınav takvimini açıkladı, YKS başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi YKS sınavları bir süredir TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç aşamada gerçekleşiyor. YKS sınavlarına katılacak öğrenciler YKS başvurularına Şubat ayında başlayacak. YKS (TYT, AYT ve YDT) başvuru tarihleri