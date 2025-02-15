YKS başvuru ekranı: 2025 (TYT AYT YDT) YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvurusu, her yıl Türkiye'de üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler için yapılan bir sınavın başvuru sürecini ifade ediyor. YKS başvuruları genellikle Mart ayında açılır ve başvuru işlemleri ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden yapılıyor. Peki 2025 (TYT AYT YDT) YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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YKS başvuruları devam ediyor. YKS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından her yıl belirleniyor. Başvurunuzu yapmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir. Peki YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru ekranı ve tüm detaylar
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YKS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 21-22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre; YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025 Perşembe itibarıyla başladı ve 3 Mart 2025'te sona erecek.
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YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber üniversite sınavı başvuru takvimi açıklandı. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.
YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav başvuru ücreti netlik kazandı.
Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle başvurularını bildirecek. Başvuru ekranında adaylar, sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri başvuru sürecinde belirleyebilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ
YKS başvuru ücretleri belli oldu. YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 450 TL olarak açıklandı.
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