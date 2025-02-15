YKS başvuru ekranı: 2025 (TYT AYT YDT) YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuruları devam ediyor. YKS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından her yıl belirleniyor. Başvurunuzu yapmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir. Peki YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru ekranı ve tüm detaylar