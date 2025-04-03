YKS 2025 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca üniversite adayı için kritik süreç hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri resmiyet kazandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle sınav hazırlıklarını hızlandıran adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS hangi tarihlerde düzenlenecek? İşte merak edilen detaylar…
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Üniversite hayali kuran adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihlerini resmen duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ni (YDT) içeren sınav maratonu için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınav tarihlerini ve hazırlık sürecini yeniden planlamaya başladı. İşte 2025 YKS takvimi…
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YKS 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
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2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin Mayıs ayında erişime açılması bekleniyor.
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YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.