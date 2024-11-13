YKS 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT 2025 YKS başvuru tarihleri belli oldu!
ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Böylece 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Bu gelişme sonrası üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, ''YKS 2025 ne zaman?'' sorusunu gündeme taşıdı. 2025 ÖSYM sınav takvimi ile üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi için geri sayım resmen başladı. Peki, TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte TYT, AYT, YDT 2025 YKS başvuru tarihleri…
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Önümüzdeki yıl yapılacak üniversite sınavı için geri sayım resmen başladı. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda düzenleniyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci olarak Alan Yeterlilik Testi (AYT), son olarak ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştiriliyor. ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Böylece ''YKS 2025 ne zaman, TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün yapılacak?'' soruları yanıt buldu. 2025 YKS sınavına girmek isteyen adayların önce YKS başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapması gerekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile 2025 YKS sınav tarihleri...
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YKS 2025 NE ZAMAN? 2025 YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı.
Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
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İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri;
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025
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YKS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSMY sınav takvimine göre; (TYT-AYT-YDT) YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
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YKS 2025 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS 2025 başvuru ücreti henüz belli olmadı.
YKS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS başvuru kılavuzu ile belli olacak. Başvuru kılavuzu ise Haziran ayında yayımlanacak.
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YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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