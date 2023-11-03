Yiyen vazgeçemiyor: Trifle tarifi! Hem kolay hem de misafirlerinize sunabileceğiniz en pratik tatlı

TRİFLE NASIL YAPILIR?

Önce pudingi yapmaya başlayın. Nişasta, şeker ve kakaoyu tencerede karıştırın. Süt, krema ve yumurtaları ekleyerek iyice çırpın. Damla çikolataları ilave edin ve orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Pudingi bir kâseye aktarın ve karıştırarak soğutun. Başka bir kapta kremaya pudra şekeri ve vanilya ekleyerek mikserle kıvam alana kadar çırpın.

Kedi dili bisküvileri doğrayıp yarısını servis kâsesinin tabanına yayın. Çilek ve çikolata rendesinin yarısını ekleyin. Çırpılmış kremanın yarısını çileklerin üzerine yayın. Soğuyan pudingi kremanın üzerine ekleyin. Kalan bisküvi, çilek ve çikolatayı aynı şekilde ekleyin. Kremayı en üste ekleyin.

İsteğe göre çikolata ve çilek ile süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.