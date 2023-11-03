Yiyen vazgeçemiyor: Trifle tarifi! Hem kolay hem de misafirlerinize sunabileceğiniz en pratik tatlı
Genellikle pratik tatlı denilince akla muhallebi ve irmik gibi lezzetler gelir. Ancak trifle tatlısı hem oldukça basit hem de misafirlerinize sunabileceğiniz kadar güzel görünümlü bir lezzet. Birçok çeşidi bulunan trifle favori tariflerinizden birisi olabilir. İşte pratik yapımıyla trifle tarifi
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Son dönemlerin en trend pratik tatlılarından birisi olan trifle mutfakların vazgeçilmez tarifleri arasında. Triflenin ana malzemesi ise kedi dili bisküvisi. Başka tariflerde pandispanya ile yapılan versiyonunu da görmek mümkün. İşte tadına doyamayacağınız trifle tarifi...
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TRİFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 paket kedi dili bisküvi
1 yemek kaşığı pudra şekeri
400 ml krema
1 paket vanilya
Doğranmış çilek veya muz
İri rendelenmiş çikolata
Puding için:
2 yumurta
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı kakao
5 yemek kaşığı toz şeker
200 ml krema
1 su bardağından iki parmak fazla süt
1.5 su bardağı damla çikolata
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TRİFLE NASIL YAPILIR?
Önce pudingi yapmaya başlayın. Nişasta, şeker ve kakaoyu tencerede karıştırın. Süt, krema ve yumurtaları ekleyerek iyice çırpın. Damla çikolataları ilave edin ve orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Pudingi bir kâseye aktarın ve karıştırarak soğutun. Başka bir kapta kremaya pudra şekeri ve vanilya ekleyerek mikserle kıvam alana kadar çırpın.
Kedi dili bisküvileri doğrayıp yarısını servis kâsesinin tabanına yayın. Çilek ve çikolata rendesinin yarısını ekleyin. Çırpılmış kremanın yarısını çileklerin üzerine yayın. Soğuyan pudingi kremanın üzerine ekleyin. Kalan bisküvi, çilek ve çikolatayı aynı şekilde ekleyin. Kremayı en üste ekleyin.
İsteğe göre çikolata ve çilek ile süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.
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