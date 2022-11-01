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Yine yol kavgası! Cadde ringe döndü!

İstanbul Sarıyer'de, yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. Cadde bir alanda ringe dönerken o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi

Giriş: 01.11.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yol tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! - En son haberler
İstanbul'da yol kavgası! Cadde ringe döndü!
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DHA

İstanbul Sarıyer'de saat 00.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde yol kavgası yaşandı.

İKİ GRUP ARASINDA YAŞANDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.

ARALARINDA KADINLAR DA VARDI

Arasında kadınların da olduğu bu kişiler, birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ARAÇLARINA BİNİP GİTTİLER

Kavganın ardından taraflar, araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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