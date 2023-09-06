Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, "Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk" diye konuştu.