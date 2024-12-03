Yine deplasman yine kayıp!
Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından beraberlikle döndü.
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Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı değerlendirmeyen siyah-beyazlılar, rakibinin 13 puan gerisinde kalmaya devam etti.
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Beşiktaş bu sezon dış sahada üst üste 4. maçını da kazanamadı.
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Siyah-beyazlılar bu periyotta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken toplamda ise 11 puanlık kayıp yaşadı.
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Beşiktaş; Trabzonspor, Gaziantep, Başakşehir ve Hatayspor deplasmanlarından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise mağlup oldu.
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