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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yine deplasman yine kayıp! - Beşiktaş Haberleri

        Yine deplasman yine kayıp!

        Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından beraberlikle döndü.

        Giriş: 03.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:05
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          Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı değerlendirmeyen siyah-beyazlılar, rakibinin 13 puan gerisinde kalmaya devam etti.

        • 2

          Beşiktaş bu sezon dış sahada üst üste 4. maçını da kazanamadı.

        • 3

          Siyah-beyazlılar bu periyotta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken toplamda ise 11 puanlık kayıp yaşadı.

        • 4

          Beşiktaş; Trabzonspor, Gaziantep, Başakşehir ve Hatayspor deplasmanlarından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise mağlup oldu.

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