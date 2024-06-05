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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu - Son dakika | Son dakika haberleri

        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bisiklet sürücüsü Cihat Mert, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün kayıplara karıştığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:48
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        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
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        Türkiye yine kahreden bir bisiklet kazasına tanık oldu. Konya'da meydana gelen olayda bisiklet sürücüsü genç mimar Cihat Mert bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ KAÇTI İDDİASI

        Kazanın ardından sürücünün kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Feci olayla ilgili Bisiklet Federasyonu da başsağlığı mesajı paylaştı.

        FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Konya'da bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bisiklet ve doğa tutkunu Cihat Mert'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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        #son dakika
        #Cihat Mert
        #Son dakika haberler
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