Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu - Son dakika | Son dakika haberleri

Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu - Son dakika | Son dakika haberleri

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Türkiye yine kahreden bir bisiklet kazasına tanık oldu. Konya'da meydana gelen olayda bisiklet sürücüsü genç mimar Cihat Mert bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ KAÇTI İDDİASI

Kazanın ardından sürücünün kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Feci olayla ilgili Bisiklet Federasyonu da başsağlığı mesajı paylaştı.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Konya'da bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bisiklet ve doğa tutkunu Cihat Mert'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."