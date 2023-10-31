Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Yılmaz Vural "asker ocağı"na döndü - Futbol Haberleri

        Menemen FK ile anlaşan teknik direktör Yılmaz Vural "asker ocağı"na döndü

        Askerlik yaptığı Menemen'e bu sefer teknik direktör olarak dönen Yılmaz Vural, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK'nin zamanla Türkiye'de konuşulacak bir kulüp haline geleceğine inandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılmaz Vural "asker ocağı"na döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Askerlik hizmetini 1 Temmuz 1982-1 Kasım 1982 tarihlerinde kısa dönem olarak İzmir'in Menemen ilçesinde yapan deneyimli teknik adam, 41 yıl sonra ilçenin takımı Menemen FK'nin başına geçti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, askerliğinin üzerinden 41 yıl geçtiğini ve vatani görevini yerine getirdiği Menemen'in çok değiştiğini kaydetti.

        Askerliğini yaptığı bölüğü ziyaret edeceğini aktaran Vural, "Askerliğimin üzerinden çok zaman geçti. Elbette bu süreçte Menemen ilçe olarak çok büyümüş ve gelişmiş durumda." dedi.

        "MENEMEN FK, SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTEYEN BİR CAMİA"

        Vural, Menemen FK'de göreve başlamasında kulüp başkan Bilgin Tokul'un isteğinin etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Yerel idareciler de çok istedi. Hatta o süreçte başka bir Süper Lig takımıyla görüşüyordum ama Menemen FK'de karar kıldım. Pazar günü Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarında Menemenliler de sanki töreni biz düzenlemişiz gibi bize büyük bir teveccüh gösterdi. Önümüzdeki süreçte Menemen Stadı'nın her maçta dolacağını düşünüyorum. Menemen FK, Süper Lig'e çıkmak isteyen bir camia. Başkan Tokul'un Süper Lig'e çıkma planı var. Menemen FK'nin zamanla Türkiye'de konuşulacak bir kulüp haline geleceğine inanıyorum. Kulübün tesisleşmesine yerel yönetim destek sağlıyor, öyle güzel bir birliktelik var."

        Türkiye'de pro lisansı olmayan isimlerin teknik direktör olarak görev yaptığını kaydeden Vural, "Bu etik değil. Sayılı takımların dışındaki seyirci ortalaması çok düşük maalesef. Türk futbolunda temel kriterin başarı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Bu arada Yılmaz Vural yeni takımının başında ilk maçına, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'la stadının bakımda olması nedeniyle Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Habertürk Anasayfa