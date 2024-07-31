Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler denizde aşka geldi
Bir süredir aşk yaşayan ve Yalıkavak'ta tatil yapan Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler, denizde aşka geldi. İkili, birbirlerini öpücüklere boğdu
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yılmaz Kunt, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Alya Şahinler ile Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
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Bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Kırmızı renkli bir bikini giyen Alya Şahinler, sevgilisi Yılmaz Kunt ile denize girdi.
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Kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili, bir araya denizde romantik anlar yaşadı.
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Suyun içinde aşka gelen Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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