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        Haberler Magazin Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler denizde aşka geldi - Magazin haberleri

        Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler denizde aşka geldi

        Bir süredir aşk yaşayan ve Yalıkavak'ta tatil yapan Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler, denizde aşka geldi. İkili, birbirlerini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:29
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yılmaz Kunt, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Alya Şahinler ile Yalıkavak'ta tatil yapıyor.

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          Bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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          Kırmızı renkli bir bikini giyen Alya Şahinler, sevgilisi Yılmaz Kunt ile denize girdi.

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          Kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili, bir araya denizde romantik anlar yaşadı.

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          Suyun içinde aşka gelen Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler, birbirlerini öpücüklere boğdu.

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          İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

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