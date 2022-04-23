"Dünyaya bir daha böyle bir insan gelmeyecek"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, 2 gün önce Tom Volf’un yazıp, yönettiği Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla sahnedeydi.
Belluci'yi izlemeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü katıldı. Faruk-Hatice Süren, Bedri Baykam, Berrin-Olgun Zorlu, Sanem Tezman, Hazar Ergüçlü, Birce Akalay, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yılmaz Erdoğan, Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık gibi isimler gecede yer aldı.
"DÜNYAYA BİR DAHA BÖYLE BİR İNSAN GELMEYECEK"
Gecede yer alan Yılmaz Erdoğan da yakın arkadaşını yalnız bırakmadı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Erdoğan, "Arkadaşım olmasından gurur duyuyorum. Dünyaya bir daha Monica Bellucci gibi bir insanın gelmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Ayrıca çok sevdiğim bir arkadaşım. Yüzünün güzel olduğu kadar içi de çok güzel. Keyifle izleyeceğim." açıklamasını yaptı.
Oyuncu Kerem Alışık ise, "Dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi. Güzel ve keyifli bir oyun olacak. Zevkle, keyifle izleyeceğiz." şeklinde konuştu.
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