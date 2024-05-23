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        Haberler Bilgi Yaşam Yılmaz Dağdeviren kimdir? Eski TRT daire başkanlarından Yılmaz Dağdeviren hayatını kaybetti

        Yılmaz Dağdeviren kimdir? Eski TRT daire başkanlarından Yılmaz Dağdeviren hayatını kaybetti

        Eski TRT daire başkanlarından Yılmaz Dağdeviren hayatını kaybetti. Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren'in babası olan Yılmaz Dağdeviren İTÜ'den Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra iş hayatına genç yaşında PTT'de şehirler ve milletlerarası iletişimden sorumlu müdür olarak başlamıştır. İşte Yılmaz Dağdeviren hayatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:21
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          Yılmaz Dağdeviren hayatı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yayıncılıkta birçok yeniliğe imza atmış Yılmaz Dağdeviren 23 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Peki Yılmaz Dağdeviren kimdir?

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          YILMAZ DAĞDEVİREN KİMDİR?

          İTÜ’den Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra iş hayatına genç yaşında PTT’de şehirler ve milletlerarası iletişimden sorumlu müdür olarak başlayan Yılmaz Dağdeviren 1970 yılında radyo, televizyon ve iletişim yatırımlarından sorumlu birimin müdürü olarak TRT’ye geçti. 1974'te Televizyon Dairesi Başkanı oldu. Televizyonun tek kanal olduğu o dönemde Genel Müdür İsmail Cem liderliğinde 500 gün boyunca TRT’de altın devrimler denen dönemi iş arkadaşları ile beraber şekillendirdi ve yönetti.

          1994'te TELSİM Genel Müdürü oldu, Türkiye genelinde bütün altyapının kurulmasını sağladı. 1998'den 2003'e kadar, sonradan Vodafone’a satılan Telsim‘in İcra Kurulu üyeliğini yaptı.

          Galatasaraylı olan Yılmaz Dağdeviren’in çeşitli gazete ve dergilerde teknoloji, iletişim, yayıncılık, Türkçe, spor ve briç konularında çeşitli yazıları yayınlandı.

          Yılmaz Dağdeviren Birsen Alpan Dağdeviren’in eşi, gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren’in babasıdır.

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