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        Haberler Magazin Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Yılmaz Atadeniz'e veda

        91 yaşında yaşamını yitiren Yılmaz Atadeniz, son yolculuğuna uğurlandı. Atadeniz, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:34
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        • 1

          Yeşilçam'ın senarist ve yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz, akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 91 yaşında vefat eden Atadeniz için Bebek Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

        • 2

          Yılmaz Atadeniz'in kızı Işık Atadeniz ve torunları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene Yeşilçam oyuncuları, Atadeniz'in çalışma arkadaşları ve sevenleri hazır bulundu.

        • 3

          "SÖZÜN BİTTİĞİ YERMİŞ"

          Ayakta durmakta güçlük çeken kızı Işık Atadeniz, "Çok önemli bir değeri daha kaybettik, babamı... Gelen herkese teşekkür ediyorum. Sözün bittiği yermiş. Bir şey söyleyemiyorum şu anda. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın değerlerinden biriydi kendisi. Her zaman onurla anacağımız, babamızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ÖMRÜNÜ YEŞİLÇAM UĞURUNA HARCADI"

          Oyuncu Serdar Gökhan ise, "Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü. Her işe koşturdu. İnsanları birleştirdi, SESAM'da başkanlık yaptı. Çok birleştirici ve iş yapıcıydı. Piyasayı boş bırakmamak için türlü desteği verirdi. Ömrünü Yeşilçam uğruna harcadı. Allah nur içinde yatırsın diyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        • 5

          "YALANSIZDI, TUTKUNDU VE HEYECANLIYDI"

          Oyuncu Halil Ergün, "Ben sinemaya başladığımda ilk karşılaştığım ustalardan biriydi ve bir heyecan adamıydı. Yani her dönemde her zaman birlikteliğimiz olmuştur. Sinemaya bu kadar heyecanla ve kalbiyle katılan çok değerli insanlarımız vardı ve onlardan biridir. Yalansızdı, tutkundu ve heyecanlıydı. Kayıplar acıdır tabi ki ama artık hep elimizin altından kayan bir süreç yaşanıyor bizler için yaşlarda. Hüzünlüyüm... Işıklar için yatsın, nurlar içinde yatsın. Çok önemli emekler vermiştir. İnançla, iddiasız ama aslında kalbinin iddiasıyla yaşamış bir sinemacımızdı, ustamızdı. Onu sevgiyle anacağım ölünceye kadar ben de" şeklinde konuştu.

        • 6

          Yılmaz Atadeniz, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

          Fotoğraflar: AA, DHA

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