"YALANSIZDI, TUTKUNDU VE HEYECANLIYDI"



Oyuncu Halil Ergün, "Ben sinemaya başladığımda ilk karşılaştığım ustalardan biriydi ve bir heyecan adamıydı. Yani her dönemde her zaman birlikteliğimiz olmuştur. Sinemaya bu kadar heyecanla ve kalbiyle katılan çok değerli insanlarımız vardı ve onlardan biridir. Yalansızdı, tutkundu ve heyecanlıydı. Kayıplar acıdır tabi ki ama artık hep elimizin altından kayan bir süreç yaşanıyor bizler için yaşlarda. Hüzünlüyüm... Işıklar için yatsın, nurlar içinde yatsın. Çok önemli emekler vermiştir. İnançla, iddiasız ama aslında kalbinin iddiasıyla yaşamış bir sinemacımızdı, ustamızdı. Onu sevgiyle anacağım ölünceye kadar ben de" şeklinde konuştu.