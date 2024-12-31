Yıllık 15 milyar metreküp su kazanımı hedefi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, 27 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Su Verimliliği Yönetmeliği" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Afire Sever, yağmur suyu hasadı, gri su hasadı, kullanılmış suların yeniden prosese alınarak kullanılması, tarımda kapalı kanal sistemine geçilmesi, tarla içi sulama sistemlerinden modern sulama sistemlerine geçilmesi, yeşil alanlarda, tarımda, gün batımından sonra ve gün doğmadan önce gece sulaması yapılması gibi birçok su verimliliği uygulamasının yapıldığını söyledi.

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"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM FAALİYETİDİR" Sever, Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum yönünden kırılgan bir yapıda olduğunu söyleyerek, "Akdeniz yarı kurak iklim kuşağı içerisinde yar alan ülkemiz, su stresi altında ve suya daha fazla ihtiyaç duyacağı da aşikar. İklim değişikliği etkilerine uyum kapasitemizin artırılması gerekiyor. Kırılgan yapıdaki oluşumlarımızı, kapasitemizi iyileştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada da 'su verimliliği' bu kırılgan yapıyı güçlendirmek adına uygulamaya aldığımız bir uyum faaliyetidir, iklim değişikliğine uyum faaliyetidir" dedi.

REKLAM SU GÖNÜLLÜSÜ GENÇLER PROJESİ Su verimliliğine ilişkin hayata geçirilen faaliyetlerin içerisinde en önemli konulardan birinin eğitim olduğuna işaret eden Sever, "Biz eğitim faaliyetlerine çocuklarımızdan başladık, gençlerimizden başladık. Turizm sektörüyle eğitim faaliyetlerimiz var. Organize sanayi bölgelerimizle var. 2024 yılı içerisinde 81 ilimizde İl Su Kurullarını topladık. 25 havzamızda Havza Su Kurullarımızı topladık. Bu kurullarımızda yaklaşık 5 bin kişi var. Özellikle 3'üncü ve 4'üncü sınıflarımızda, Milli Eğitim Bakanlığımızla protokolümüz var. Su Gönüllüsü Gençler Projesi çatısı altında da ortaokullarımızda ve liselerimizde akran eğitimleri var. Öğretmenlerimiz öğretmenlerimize, gençlerimiz gençlerimize su verimliliği konusunda eğitimler veriyorlar. Bu da yeterli değil. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi olarak her yıl yüzlerce çiftçimize tarımsal sulama üzerinde de eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

REKLAM "MAVİ, TURKUAZ VE YEŞİL SU VERİMLİLİĞİ BELGELERİ VERİLECEK" Sever, yönetmelik kapsamında mavi, turkuaz ve yeşil su verimliliği belgeleri verileceğini belirterek, "İl belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, gıda, kimya, tekstil ve benzeri endüstriyel faaliyette bulunan sektörlerimiz, tarımsal faaliyette bulunan 500 hektarın üzerindeki işletmelerimiz, bununla beraber turizm sektörü, havaalanlarımız, okullarımız, öncelikle ne kadar su kullandıklarını ortaya koyacaklar. Bu kullandıkları suyu azaltmak için neler yapmaları gerektiğine dair bir plan ortaya koyacaklar. İşte o zaman mavi belgeyi almaya hak kazanacaklar. Ortaya koydukları planı uygulayıp kullandıkları suyu azalttıkları zaman da yeşil belgeyi alacaklar. Turkuaz ise gönüllük esaslı, 46 bin 001 TS belgesine uygun olarak su verimliliği yönetim sistemine sahip olanlar da turkuaz belgesini almaya hak kazanacaklar" şeklinde konuştu.

"SU VERİMLİLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ 2025 YILI İÇERİSİNDE BİTMİŞ OLACAK" Sever, yönetmelikle su verimliliği bilgi sistemini de kurduklarını belirterek, "O sisteme geçmiş durumdayız. Şimdi dijital ortama aktaracağız. Dolayısıyla ilgili kurum kuruluşlarda bu coğrafi yönetim bilgi sistemi kapsamında verileri bizimle paylaşacaklar. Bu da 2025 yılı içerisinde bitmiş olacak bir çalışmamız. Sektörler, su verimliliği noktasında eğitimleri yapıyorlar mı? Kurakçıl peyzaj uygulamaları var mı? Geleneksel olmayan suları kullanıyorlar mı? Ki bunun içerisinde arıtılmış atık suların yeniden kullanılması var. Yağmur suyu hasadı var. Gri suyun yeniden kullanılması var. Tarım sektöründe yine yağmur suyu hasadı var. Tarımdan dönen drenaj hatlarıyla oluşan suyun yeniden tarıma kazandırılması ve sanayide proses içerisinde kullanılan suların yeniden kullanılması var. Belediyelerimizde şebeke kayıplarının azaltılması var. İşte tüm bu verilerin, bilgilerin girileceği bir sistemden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARI ÇOK KIYMETLİ" Sever, su verimliliği seferberliğinin uluslararası alanlarda da konuşulan bir konu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Su verimliliği uygulamaları iklim değişikliğine uyum kapasitemizi artıracak. Riskli bir bölgedeyiz, kırılgan bir yapıdayız. Eğer bu kırılgan yapımızı güçlendiremezsek, 2030'dan sonra maalesef sanayide de tarımda da, içme suyu temininde de sürdürülebilir yönetim mümkün olamayabilir. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak su verimliliği seferberliği uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Bu uygulamalar içerisinde kurakçıl peyzaj uygulamaları çok kıymetli. Kuraklığa dayanıklı bir bitki deseni oluşturuyorsunuz. Bu bitki desenini özellikle arıtılmış atık sular veya yağmur suyu hasadı yaparak sulamaya alıyorsunuz. Şebeke suyu asla kullanmıyorsunuz. Dolayısıyla büyük bir su kazanımı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ayrıca karbon yutak alanı oluşturarak da iklim değişikliğinin azaltım programına da katkıda bulunuyorsunuz. Su Verimliliği Yönetmeliğimizin uygulanmasıyla beraber 10-15 milyar metreküp yıllık su kazanımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu da çok kıymetli bizim için."

*Haberin ilk görseli AA arşivinden alınmıştır.