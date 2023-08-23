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        Haberler Magazin 'Yıldız Tozu'nun afişi paylaşıldı

        'Yıldız Tozu'nun afişi paylaşıldı

        Başrollerini; Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Toprak Can Adıgüzel, Türkü Turan paylaşırken, çocuk oyunlar Berat Çağan ve Süleyman Biçen'in yer aldığı 'Yıldız Tozu' filminin afişi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:16 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:16
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        'Yıldız Tozu'nun afişi paylaşıldı
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        Çekimleri geçtiğimiz yıl Erzincan Kemaliye'de tamamlanan Mustafa Kutlu'nun tek çocuk hikâye kitap uyarlaması olan 'Yıldız Tozu' adlı sinema filmi 22 Eylül 2023'te vizyona giriyor.

        24 Kare Film Yapım ve Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise yönetmen Ahmet Sönmez oturuyor.

        Filmin başrollerini; Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Toprak Can Adıgüzel ve Türkü Turan paylaşırken, çocuk oyunlar Berat Çağan ve Süleyman Biçen yer aldı.

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