Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından duygu ve düşüncelerini sık sık takipçilerine de aktarıyor.

Önceki gün bir paylaşımda bulunan Tilbe, büyük şehirde yaşamanın zorluklarından birisini hatırlattı.

Herhangi bir yerde camdan gökyüzüne bakınca, yıldızları görmenin çok huzur verici olduğunu söyleyen 54 yaşındaki şarkıcı, "Büyük şehirlerde gökyüzü görünmüyor ışıklardan" dedi.