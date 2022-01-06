Gökçeada'nın eşsiz koyunda imar tartışması

Gökçeada Belediye Meclisi'nde kabul edilen ve onay için Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilen 'Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planı', yapılan ön incelemede tespit edilen eksiklikler nedeniyle iade edildi. Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy'da yapılaşmaya neden olacağı ileri sürülen 1/1000'lik plan için, 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi'nde CHP'li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AK Parti'li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı.
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, yaptığı ön incelemede planda eksiklikler tespit etti. Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planı, 'Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe göre hazırlanmadığından, eksikliklerin giderilmesi için Gökçeada Belediyesi'ne iade edildi.
'Ada Dayanışması'ndan yapılan açıklamada ise, "Bilindiği üzere, doğal güzellikleri, arkeolojik değeri ve sosyolojik konumu itibariyle Gökçeada'nın önemli alanlarından olan Yıldız Koy, onaylanan imar planlarıyla birlikte yok edilme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Aynı zamanda Türkiye'nin tek Sualtı Milli Parkını da içinde bulunduran Yıldız Koy'daki yapılaşma tehlikesine karşı başta adada bulunan yurttaşlar olmak üzere tüm Türkiye'den güçlü bir karşı çıkış gelmiş, hatta bu tepkiler Ada Dayanışması'nın da kurulmasını sağlamıştı. Gökçeada Belediye Meclisi'nden oy çokluğuyla geçen imar kararı, Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi ile çeliştiği gerekçesiyle iade edilmiştir. Antik İmroz şehrinin de merkez yerleşkelerinden olması sebebiyle çok önemli bir arkeolojik değer olan ve 'arkeolojik sit alanı' sıfatıyla nesiller boyu korunması gereken bu 288 dönümlük alan için kurulan inşaat hayalleri, 4 Ekim'de Belediye Meclisi'nde alınan kararla ete kemiğe bürünse de, Ada Dayanışması'nın kararlılığı ve yurttaşların kesintisiz desteği sayesinde 2 ay gibi kısa bir sürede ilk kazanım elde edilmiştir. Verilen kararı, nihai bir karar olmamakla birlikte mevcut durumda ortak değerimiz Yıldız Koy'a bir çivi bile çaktırmayacak bir karar olması açısından önemsiyoruz" denildi.
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