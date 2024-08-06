Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
Ardahan'da yıldırım faciası yaşandı. Kentte hayvan otlatan 15 yaşındaki Okan Baran, yıldırımın isabet etmesiyle hayatını kaybetti
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırımın isabet eden Okan Baran (15), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Damal ilçesi Seyitören köyünde inek otlatan Okan Baran'a, dün saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası yıldırım isabet etti.
BELEDİYE BAŞKANINDAN PAYLAŞIM
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Baran, ambulansla kaldırıldığı Damal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Selvinaz- Allahverdi Baran çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Okan Baran'ın ölüm haberini, sosyal medya hesabından duyurdu.
Çamlıyurt, "İlçemiz Seyitören köyünden Allahverdi Baran'ın oğlu Okan Baran yıldırım çarpması sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Okan'ı kaybetmemizin üzüntüsü tüm ilçe sakinlerini derinden yaraladı. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun" dedi.