Yıldırım düştü, 4 ormanda yangın
Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Adana Kozan'da öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Ekipler, 4 ayrı noktada soğutma çalışmasına devam ediyor.
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