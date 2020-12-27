Yıldırım-17 Besta Operasyonu'nda son gelişmeler

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak; İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan “YILDIRIM-17 BESTA” Operasyonu devam etmektedir" denildi.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (3.251) personel [(197) operasyonel tim] görev alıyor.



Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 işbirlikçi yakalandı, 571 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.